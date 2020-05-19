التطورات الليبية تتصدر قمة أوروبية تركية

سيطرت تطورات الصراع في ليبيا على اجتماع وزراء خارجية تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لمناقشة القضايا الإقليمية ووباء كورونا.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الألمانية، إلى أن الوزراء هايكو ماس، ومولود تشاوش أوغلو، وجان إيف لودريان، ودومينيك راب، أكدوا خلال الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، على أهمية إنهاء الصراع في ليبيا بحل سياسي شامل أثناء مناقشتهم للوضع في ليبيا والعراق وسوريا بالتفصيل.

ويأتي الاجتماع لمتابعة نتائج القمة الرباعية التي جمعت رؤساء الدول الأربعة في مارس الماضي لبحث علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي وتدخلها في ليبيا وسوريا.

وكان من المفترض أن تستضيف تركيا القمة الرباعية في مارس إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك ما أرغم القادة الأربعة لعقدها عبر الفيديو كونفرنس.

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