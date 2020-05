أجرى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد

الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي جاويش أوغلو، لبحث

تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على

موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “سيالة” أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية

الجزائر صبري بوقادوم، لمتابعة أعمال لجنة المتابعه الرئاسية (فريق الاتصال) المكون

من الكونغو والجزائر وتشاد ومصر وجنوب أفريقيا، برئاسة الرئيس الكونغولي ساسو نجيسو،

والمنبثقة عن اللجنة الافريقية رفيعة المستوي بشأن ليبيا التي انعقدت اليوم افتراضيا

عبر الدائرة المغلقة في جلسة مغلقة لمتابعة تطورات الملف الليبي.

The post سيالة يبحث مع أوغلو تطورات الأوضاع في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24