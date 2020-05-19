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“شمام”: على برقة إعادة أيتام القذافي إلى جحورهم في “الرحاب”

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” السابق، محمود شمام، اليوم الثلاثاء إلى إقصاء أفراد النظام السابق من الحياة السياسية في ليبيا.

وقال المعارض السابق الذي يتولى إدارة إحدى المؤسسات الإعلامية الممولة من رئاسة الأركان القطرية، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”: “قبل أن تفكر برقة في مشروعها السياسي عليها أن تعيد (من وصفهم بـ) أيتام القذافي إلى جحورهم في الرحاب”.

وأضاف الكاتب الداعي إلى تطبيق الديمقراطية والمدينة في ليبيا مدعيا: “تربية المسابات الثورية لا تتوافق مع دولة القانون، أن تسلمهم الشاشات والوزارات والمفاصل الأمنية يعني أنك تمهد الطريق لحكم الاستبداد”.

وأثارت تدوينة شمام ردود أفعال غاضبة من متابعيه على “فيسبوك” الذين رفضوا سياسة الإقصاء والتهميش ودعوه إلى المصالحة الوطنية السياسية.

ورد محمود عرافي على شمام قائلا: “سيد محمود أنا أحد سجناء معتقل أبوسليم، رفضت أن أتقاضى أجرا على ما كنت أظنه نضالا لأجل الوطن، وقررت أن أتصالح مع كل السجانين، ومنهم من كان له دور في عمليات التعذيب التي تعرضت لها لدرجة أني وقفت مع أحدهم لعلاج والدته، لنبني هذه الدولة يجب أن نرتقي على أنفسنا، هم بشر مثلنا ولهم حرية اختيار توجههم السياسي، ما نحتاجه هو احتواء أنفسنا ومحاولة بناء وطن جديد بعيدا عن الحقد والكراهية والعقد النفسية”.

ووجهت فريدة هود سؤالا محرجا إلى شمام عن تقبل التعددية قائلة: “إما أن نختار دولة الحرية والديمقراطية والتعددية أو الدكتاتورية! لا يهم لو كانوا كما يسميهم السيد شمام دول منهزمة أو أيتام القذافي هم أولا وأخيرا ليبيين وليبيا أرض أهلهم وأجدادهم وليس من حقنا حرمانهم من حقهم السياسي أو تستثنيهم من المشاركة في بناء وطنهم.. سياسة الإبعاد لا تنفع ولا نريد أن نعيد عهد القذافي ذا التوجه الوحيد، ثم إن السيد شمام يعيش في أمريكا دولة التعددية وتقبل الآخر أليس كذلك؟”.

أما عبد الرحمن حسن الزاوي، فرأى أن تدوينة شمام توحي بالانقسام، قائلا: “بمجرد ذكرك إقليم برقة فإنك تدغدغ مشاعر الكثير من الانفصاليين الذين يستعملون مرادفات تتشابه مثل (كل واحد يلعب قدام حوشه أو ردو القوس أو إلخ) ذلك والحقيقة التي أراها هي وجود كره متبادل بين أبناء الإقليمين تنبئ بانقسام لا رجعة فيه”.

الوسوم

إقصاء العزل السياسي القذافي محمود شمام

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذا الخرتيت بو الشدوق اكبر متآمر على ليبيا وهو شخص علمانى عميل للمخابرات القطرية وغيرها وحرام فيه حتى اللعنة .

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    • خليك فى حالك وشم فى مؤخرة موزه واردوغان حتى تصاب بالجنان من كثرة الزياط

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  • تعني ان حكم الاتراك بالإنكشارية واولاد الحرام من المليشيات لباسين شباشب الصبع والحشاشة والعملاء هو الإفضل ايها المسخ إلى خنزير

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  • معقولة التافه المريض المتخلف هذا قاعدين تسمعوله وتنشروا في كلامه تهذا من اكبر المجرمين المرضى المسؤولين على كل هذا الدمار والقتل والفوضى في البلاد…معقولة انتم سذج ومفلسين الى هذه الدرجة؟

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  • لقد تم طردك من جامعة قاريونس وفعلا كان قرار طردك فى محله بعد ما شفنا وسمعنا كلامك بعد فبراير ايها الخائن الغدار عميل المخابرات الأجنبية وتضلل فى الدهماء بكلامك المسموم منذ ٢٠١١ حتى اليوم .

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  • كفاية انك شمام اسم على مسمى بتشم ايه هيروين ولا كوكايين ولا ايه اخر يجعلك تعيش فى اوهام وتتكلم اى كلام فبرقة وفزان ارض محررة خالية من الانجاس الاتراك والمرتزقة فى حماية جيشهم الوطنى

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  • شمّام انسان متعلم وذو خبرة. وهل ينبؤك مثل خبير !!. فعلا ليبيا 17 فبراير تحتاج لمواطنين لم يكونوا يوما يعبدون الطاغوت القذافي ، ولا يبيعون شرفهم من اجل المال ، ولم يتعلموا مهنة القوادة بكل شيء ….، ولا يكرهون ليبيا والليبيين … ولا يعيشون خارج ليبيا اكثر من داخلها … ولا يتنفسون الكذب …. ولا يكفرون بالله ورسوله.
    ولذلك، لن تقوم دولة مدنية، ديموقراطية ، فدرالية في ليبيا الّا بمنع يتامى القذافي الحقراء من المشاركة في حكم ليبيا من جديد …. بل وبحرمانهم حتى من صدقات النظام الجديد.
    ( هل ينفع القرد يوما أن يكون غير قرد في حديقة حيوانات ) …… !!!

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