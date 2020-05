أبو سهمين: الواقع يفرض على الوفاق إعطاء امتيازات كبرى لتركيا وقطر

قال رئيس المؤتمر العام المنتهية ولايته “نوري أبو سهمين”

الثلاثاء، إن الاتفاق بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا جاء متأخراً جداً.

وأكد أبو سهمين في تصريحات صحفية أن تركيا تقدم دعما كبيرا

لقوات الوفاق غير المعتمدة، مضيفاً أن دولة قطر كذلك كانت سنداً لهم ولم تتردد في تقديم

كافة أشكال العون وكان ولايزال لها دور إيجابي.

وشدد أبو سهمين على أن الواقع يفرض على حكومة الوفاق إعطاء

امتيازات كبرى لدولتي تركيا وقطر، بعد مساندتهم لقوات الوفاق في معارك طرابلس.

