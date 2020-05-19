«اللواء أحمد المسماري»: ندعو العدو للالتزام بمنطقة خالية من الاشتباكات إحتراماً للمواطنين خلال عيد الفطر

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، في بيان، اليوم الأربعاء: “نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية للإرهابيين والمرتزقة الأتراك، فمنذ بداية شهر رمضان، أعلن الجيش الوطني الليبي من جانب واحد عن وقف لإطلاق النار، ومع ذلك ، فإن ما يسمى بحكومة الوفاق لم تدعم هذه المبادرة الإنسانية، علاوة على ذلك، فإن الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة، الذين يزعمون أنهم يقاتلون من أجل الشعب الليبي، قد كثفوا خلال هذه الفترة قصف الأحياء السكنية والمنشآت الطبية و السيارات التي تنقل المستلزمات الإنسانية”.

أضاف اللواء أحمد المسماري: “في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، من العادات زيارة اللأقارب والأصدقاء، استعداداً لعيد الفطر، و رغبة منا في تخليص الناس من المعاناة خلال هذا العيد السعيد وإعطاء أهلنا في طرابلس الفرصة لمراعاة العادات والتقاليد، قررنا تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 – 3 كيلومتر لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين كما هو جاري في شمال وشرق وغرب البلاد”.

وواصل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية: “لتجنب سفك الدماء في نهاية شهر رمضان الكريم، ندعوا أن يحذو العدو حذونا وأن يفعلوا نفس الشيء، وبالتالي انشاء منطقة خالية من التوتر والتصادم المباشر لتجنب تجدد الاشتباكات خلال هذه الفترة، و نقترح من اليوم الساعة 12:00 مساءاً بدء تحريك القوات”.