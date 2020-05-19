غرفة عمليات الكرامة تنفي انسحاب وحدات القوات المسلحة من محاور العاصمة طرابلس

طرابلس 20 مايو 2020 (وال)- نفى المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، انسحاب وحدات القوات المسلحة من محاور العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – “لا صحة لما يتردد في قنوات الإخوان وما تبثه من سموم وأكاذيب، حول انسحاب الجيش من طرابلس، وننوه إن ما سيتم هو فقط إعادة تمركزات، بما يتلاءم مع مستجدات الموقف العسكري، دون ترك المدن والمناطق المسيطر عليها أو التراجع عنها”.

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن تحرير ليبيا قضية لا يمكن التنازل عنها، والقضاء على الإرهاب والميليشيات؛ هو أساس إقامة دولة المؤسسات، فلا يُمكن أن تُقام دولة عدالة ومدنية في وجود ميليشيات التهريب والسرقة والفساد والخيانة والعمالة التي جلبت الغزو التركي، وتخدم أجندة جماعة الإخوان الإرهابية. (وال- طرابلس) ر ت

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