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غرفة عمليات الكرامة تنفي انسحاب وحدات القوات المسلحة من محاور العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 20 مايو 2020 (وال)- نفى المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، انسحاب وحدات القوات المسلحة من محاور العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – “لا صحة لما يتردد في قنوات الإخوان وما تبثه من سموم وأكاذيب، حول انسحاب الجيش من طرابلس، وننوه إن ما سيتم هو فقط إعادة تمركزات، بما يتلاءم مع مستجدات الموقف العسكري، دون ترك المدن والمناطق المسيطر عليها أو التراجع عنها”.

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن تحرير ليبيا قضية لا يمكن التنازل عنها، والقضاء على الإرهاب والميليشيات؛ هو أساس إقامة دولة المؤسسات، فلا يُمكن أن تُقام دولة عدالة ومدنية في وجود ميليشيات التهريب والسرقة والفساد والخيانة والعمالة التي جلبت الغزو التركي، وتخدم أجندة جماعة الإخوان الإرهابية. (وال- طرابلس) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • انتم كمان اتعلمتم الكذب من اردوغان واضح ان هناك طبخة مسمومة تحاك فى الظلام لتقسيم البلاد وعودة الاستعمار من جديد لنهب ثروات الشعب الليبى بعد ان خذلوا الجيش الوطنى وراينا نوام البرلمان فى خبر كان رغم احتلال البلاد من الاتراك فشجعوا باقى المحتلين على العودة من جديد لتكونوا عبيد للاستعمار او رعاة اغنام خسارة فيكم النعمة

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  • ربي يخزيهم وينصركم عليهم . عصابات فارضين نفسهم على المسؤولين . والعالم يتفرج . ولما تدخل الجيش لكسرهم رددو ان الجيش هاجم على طرابلس والحكم عسكري !!

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