سفن محملة بالبضائع والإسمنت تصل ميناء الخمس

استقبل ميناء الخمس البحري أمس الثلاثاء، السفينة “baby leen” التابعة للوكيل الملاحي الشرق للتوكيلات الملاحية، وتحمل على متنها 4750 طناً من مادة الإسمنت المكيس.

ورست السفينة “bfp galaxy” التابعة للوكيل الملاحي البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، على الرصيف رقم 14 في الميناء، لإفراغ 389 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

واستقبل الميناء أيضا سفينة نقل الحاويات “Msc nina f” التابعة للوكيل الملاحي مديرتينان، وتحمل على متنها 73 حاوية بضائع متعددة.

ويترقب الميناء دخول عدد من السفن التجارية في الأيام المقبلة تحمل حاويات وبضائع مختلفة ومنها سفينة تحمل أطناناً من الشعير الصب.

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