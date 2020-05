أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري اليوم الأربعاء، تراجع قوات الجيش في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 – 3 كيلو متر، وذلك لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية، وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين.

