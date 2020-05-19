

ليبيا

شعبة الإعلام الحربي: سائرون لتحرير الوطن ومُستمرّون في مواجهة الغزو التركي، والهجوم على قاعدة الوطية ما زاد جنود جيشكم إلا عزيمة وقوة متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية | 19 May, 2020 رابط مختصر

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