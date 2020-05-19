المسماري يعلن «تحريك» القوات بعيدا عن طرابلس 3 كيلو ويدعو قوات الوفاق للتعامل بالمثل

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، عن «تحريك القوات» في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 – 3 كيلومتر لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتائدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين كما هو جارٍ في شمال وشرق وغرب البلاد.

وأضاف المسماري في بيان اليوم، أن القرار جاء تواكبا مع الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، والذي يشهد من العادات زيارة الأقارب والأصدقاء، استعداداً لعيد الفطر، و«رغبة منا في تخليص الناس من المعاناة خلال هذا العيد السعيد وإعطاء أهلنا في طرابلس الفرصة لمراعاة العادات والتقاليد».

وتابع «نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية»، لافتا إلى إعلان قوات القيادة العامة بداية شهر رمضان عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد، ورفض حكومة الوفاق لها.

واتهم المسماري «الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة»، الذين يزعمون أنهم يقاتلون من أجل الشعب الليبي، بتكثيف قصف الأحياء السكنية والمنشآت الطبية والسيارات التي تنقل المستلزمات الإنسانية خلال هذه الفترة، وفق قوله.

وبينما طالب المسماري «العدو» أن يحذو حذونا وأن يفعلوا نفس الشيء، وبالتالي إنشاء منطقة خالية من التوتر والتصادم المباشر لتجنب تجدد الاشتباكات خلال هذه الفترة»، فيما اقترح بدء تحريك القوات من اليوم الساعة 12:00 مساء.

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