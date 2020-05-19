رسميا.. «مكافحة الأمراض» يعتمد مختبر فرع مصراتة للكشف عن فيروس كورونا

اعتمد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الثلاثاء، مختبر فرع مصراتة عقب انتهاء عمليات معايرة نتائج العينات من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بإدارة المركز في طرابلس.

وبحسب بيان للمركز اليوم، تأتي هذه الخطوة لتوسعة نشاط المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تحليل عدد أكبر من عينات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ليبيا تسجل 3 إصابات جديدة بـفيروس «كورونا المستجد»

وأمس الثلاثاء، أعلن المركز ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد إلى 65 بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم، الثلاثاء، 200 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» وكانت 197 منها سلبية فيما تأكد إيجابية ثلاث عينات.

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