“تجمع شباب ليبيا” ينظم طاولة مستديرة حول دور القوات المسلحة في بناء الوطن

نظمت منظمة تجمع شباب ليبيا الطاولة المستديرة الأولى بعنوان “القوات المسلحة العربية الليبية ودورها في بناء الوطن” بمقر جهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية.

وحضر الطاولة عدد كبير من النشطاء الإعلاميين والسياسيين وبعض الشباب المنتسبين لمنظمة الشباب من مدينة بنغازي ومدينة سرت والأبرق وشحات.

وتناولت الطاولة ثلاثة محاور وهي: الأول بشأن “التأسيس الانتقالي لقوات الجيش – المهمة الأعظم” ألقاه أستاذ باهر العوكلي، والمحور الثاني كان بعنوان “محاكاة القوات المسلحة العربية لمعاناة المواطن وتذليلها للصعوبات” تحدث عنه المحامي والحقوقي سميح الأطرش، والمحور الثالث بعنوان “دور القيادة في تفعيل المؤسسة العسكرية لمحاربة الإرهاب” لأستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي الدكتور مرعي الرمحي.

وعقب كل محور تم فتح باب النقاش للحضور بخصوص كل محور على حدة، وفي بداية الطاولة تم تكريم رئيس جهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية ناجي المعداني، والمهندس محمد العريبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي “صالح العبيدي”.

وعلى هامش الطاولة تم تكريم كافة المشاركين وتوزيع شهادات تقدير على النشطاء الإعلاميين والسياسيين وبعض الشباب المنتسبين للمنظمة لما بذلوه من جهود لإنجاح هذا الحدث.