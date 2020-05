قالت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية صرمان،

الثلاثاء، إنها سحبت عينات من شخصين عائدين من تركيا وأرسلتها إلى مختبر بنغازي

وأوضحت اللجنة في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،

أن نتائج تحليل العينات جاءت سلبية.

The post بلدية صرمان تعلن خلو عينات سحبت من شخصين قادمين من تركيا من كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24