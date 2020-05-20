مغادرة المجموعة الأولى من العائدين إلى بلدية  المرج الحجر الصحي

المرج 20 مايو 2020 (وال)- أعلنت اللجنة الرئيسة لمكافحة جائحة كورونا في المرج، عن مغادرة المجموعة الأولى من المواطنين الذين قدموا على متن أول رحلة أذن لها بالدخول إلى المدينة، بعد خضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وقالت اللجنة الرئيسة لمكافحة جائحة كورونا في المرج – لوكالة الأنباء الليبية – إن المجموعة الأولى بلغ عددهم (23) شخصًا من سكان بلدية المرج، وهم من العائدين من جمهورية مصر العربية، وقد خضعوا للحجر الصحي داخل فندق المرج السياحي، وقد تم التأكد مخبريًا خلوهم من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكانت جميع نتائجهم سالبة.

وطالبت اللجنة الرئيسة لمكافحة جائحة كورونا بالمرج، المواطنين بالتزام والتعاون طوال مدة الحجر، مشيرة إلى حضور مراسم التوديع كل من رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية المرج، ومدير إدارة الخدمات الصحية المرج، والمجلس التسييري لبلدية المرج، والسادة لجنة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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