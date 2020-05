الجيش يدعو قوات الوفاق لإنشاء منطقة خالية من التوتر في عيد الفطر

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري اليوم الأربعاء، تراجع

قوات الجيش في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 – 3 كيلو متر، وذلك لتوسيع المجال

في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية، وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين، لافتًا

إلى أن الهدف من ذلك إعطاء أهالي طرابلس الفرصة لمراعاة العادات والتقاليد.

ودعا المسماري في بيان له، اليوم، قوات الوفاق بأن

يفعلوا نفس الشيء ويعلنوا تراجعهم وإنشاء منطقة خالية من التوتر والتصادم المباشر لتجنب

تجدد الاشتباكات خلال هذه الفترة”، مقترحًا بدء تحرك القوات بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء

ولفت المسماري إلى أنه منذ بداية شهر رمضان أعلن الجيش من

جانب واحد عن وقف لإطلاق النار، موضحًا أنه مع ذلك، فإن حكومة الوفاق غير المعتمدة،

لم تدعم هذه المبادرة الإنسانية، مشيرا إلى أن قوات الوفاق كثفت خلال هذه الفترة قصف

الأحياء السكنية والمنشآت الطبية والسيارات التي تنقل المستلزمات الإنسانية.

