نواب «الدستوري» يواصلون الاعتصام حتى مساءلة «الغنوشي» على تحركاته السرية مع «أردوغان»

أعلنت النائبة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، أن اعتصام نواب كتلتها بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب منذ 13 مايو الجاري مستمر، وأنهم سيتخذون خطوات تصعيدية في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وطالبت موسى، خلال ندوة صحفية عقدتها الاثنين، بضرورة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي التابع لجماعة الإخوان المسلمين بخصوص تحركاته الخارجية غير المعلنة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يعد في قلب المعركة في ليبيا، داعية إلى مراجعة قرار مكتب المجلس، وإحالة مسألة مسائلة رئيس المجلس على الجلسة العامة للتصويت عليها.