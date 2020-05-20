«الأطرش»: من حقنا توسيع اتفاقياتنا مع «الحليف التركي» لأننا عاقدون العزم على «تطهير ليبيا»

قال رئيس ما يسمى «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير»، سامي الأطرش، إنه: “في غياب وصمت المجتمع الدولي ومنظماته الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس امنها يحق لنا الأن ان نتوسع في اتفاقيات الدفاع المشترك مع الحليف التركي لأننا عاقدين العزم على تطهير كل حبة من تراب ليبيا من سرطان العسكري الدكتاتوري وزبانيته” على حد قوله.

“الأطرش” أضاف على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء، في تدوينة له بعنوان: “لا هدنة ولا تفاوض ولا أنصاف حلول” قائلاً: “نحن لا نقبل الحلول الوسط ولا الحلول التلفيقية فأما التحرير الكامل واما الأستشهاد” على حد تعبيره.