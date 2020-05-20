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«الأطرش»: من حقنا توسيع اتفاقياتنا مع «الحليف التركي» لأننا عاقدون العزم على «تطهير ليبيا»

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس ما يسمى «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير»، سامي الأطرش، إنه: “في غياب وصمت المجتمع الدولي ومنظماته الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس امنها يحق لنا الأن ان نتوسع في اتفاقيات الدفاع المشترك مع الحليف التركي لأننا عاقدين العزم على تطهير كل حبة من تراب ليبيا من سرطان العسكري الدكتاتوري وزبانيته” على حد قوله.

“الأطرش” أضاف على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء، في تدوينة له بعنوان: “لا هدنة ولا تفاوض ولا أنصاف حلول” قائلاً: “نحن لا نقبل الحلول الوسط ولا الحلول التلفيقية فأما التحرير الكامل واما الأستشهاد” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ليس لديه اى صفة هذا الشيباني. الخامر المدعو سامى الاطرش وهارب من بنغازى لانه احد خوان المسلمين المفلسين وطيلة ٢٤ ساعة يفتفت فى كلام ليس له معنى سوى أنه بدرونة كبيرة تمارس فى العهر السياسى لصالح التنظيم الارهابى وشنو ما زاله على القبر رجل برا ورجل داخل القبر ولم يتوب ويرجع لرشده ولا زال يكذب ويلف ويدور معتنقا فكر صلاح الساعات حسن البنا الساعاتى اليهودى الاصل فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى بالصدور .

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  • تطهير ليبيا من شعبها واحلالهم بمرتزقة من سوريا لنقل تجربة الثورة الثورية من خراب ودمار وتشريد اللعنه على صرصار فبراير الذى اعاد الاختلال الى ليبيا بعد ان طردتهم ثورة الفاتح

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  • ليس من حقكم مخالفة قىدرارات المجتمع الدولي لا تخدعو الناس . زي اي حكومة اخرى . من حقكم الاتفاق مع حكومة . بشرط ان لا يتعارض اتفاقكم مع القرارات الاممية . ليبيا هناك قرار اممي بعدم تزويد اطراف صراعها بالسلاح والذخائر . وهذا امر خلفه السراج واردوغان .
    الاتفاق الامني مرفوض وليس من حقكم قانونا . لكن المعتوه يرى انه معتوه فعلا . فهو يوافق على عدم تزويد بلد بالسلاح . بعده يرسل السلاح في اابواخر وااطائرات !!!

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