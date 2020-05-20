منطقة الكفرة العسكرية تعلن مصادرة مركبات آلية مهربة إلى الجارة السودان

الكفرة 20 مايو 2020 (وال)- أعلنت منطقة الكفرة العسكرية عن قيام الكتيبة 604 مُشاة بمصادرة عدد من المركبات الآلية كانت مهربة إلى الجارة السودان.

وقالت منطقة الكفرة العسكرية – في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك – إنه تمت مصادرة المركبات الآلية وإيداع السائقين في السجن.

وأشارت منطقة الكفرة العسكرية إلى أنها على تسييّر دوريات وعمليات تمشيط واسعة على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأضافت منطقة الكفرة العسكرية أن عملية التمشيط، جاءت تنفيذًا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بشأن إقفال الحدود الجنوبية مع دول الجوار السودان، تشاد، مصر، وذلك بعد تفشي فيروس “كورونا” في تلك الدول. (وال – الكفرة) ف م/ ر ت

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