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مُعتقدًا أنه يغيظ حفتر.. بن عطية يكرر توجيه الشكر لتركيا

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، صورة نبأ عاجل لفضائية “الحدث” تُظهر توجيهه الشكر في رسالة خطية للرئيس التركي رجب أردوغان، بعد سيطرة قوات الوفاق، على قاعدة الوطية الجوية، موجهًا الشكر لتركيا، معتبرًا أن ذلك أغاظ قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وتماديًا في ذلك، أعاد بن عطية في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، توجيه الشكر لمن وصفهم بـ”مقاتلي بركان الغضب، والمقاومين الصامدين والثوار الثابتين”، قائلاً: “شكرًا تركيا”.

وتابع: “ليسجل التاريخ أن جيشنا البطل أذاقكم مر الحنظل وعلمكم كيف يكون الصمود الأسطوري، فبركان الغضب أزهقت روحكن الخبيثة واقتصت من نذالتكن وكسرت شوكتكن”.

ووجه بن عطية حديثه لحفتر، قائلاً: “في وحل العار تركتكن، وقريبًا سيصطادكن الوحوش فردًا فردًا، أيتها الضباع الهزيلة، وستختبئ صراصيركن المرتزقة في أوكار الرعب، وإنا الغالبون”، حسب وصفه .

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  • عندما تكون ملما بعلم الإجرام وهى مادة لطلبة كلية القانون تجد صفات المجرمين المذكورة فى كتاب علم الإجرام تنطبق على معظم اوغاد المقاتلة وخوان المفلسين ومن على شاكلتهم من داعش وبوكو حرام وبن عطية وعلى الصلابى وبلحاج والقايد وبادى والسويحلى وبدمديس ودبرز وكاجمان وحمزة والمجبرى مما تنطبق عليهم صفات المجرمين المذكورة فى كتاب علم الإجرام .

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