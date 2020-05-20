مُعتقدًا أنه يغيظ حفتر.. بن عطية يكرر توجيه الشكر لتركيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، صورة نبأ عاجل لفضائية “الحدث” تُظهر توجيهه الشكر في رسالة خطية للرئيس التركي رجب أردوغان، بعد سيطرة قوات الوفاق، على قاعدة الوطية الجوية، موجهًا الشكر لتركيا، معتبرًا أن ذلك أغاظ قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وتماديًا في ذلك، أعاد بن عطية في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، توجيه الشكر لمن وصفهم بـ”مقاتلي بركان الغضب، والمقاومين الصامدين والثوار الثابتين”، قائلاً: “شكرًا تركيا”.

وتابع: “ليسجل التاريخ أن جيشنا البطل أذاقكم مر الحنظل وعلمكم كيف يكون الصمود الأسطوري، فبركان الغضب أزهقت روحكن الخبيثة واقتصت من نذالتكن وكسرت شوكتكن”.

ووجه بن عطية حديثه لحفتر، قائلاً: “في وحل العار تركتكن، وقريبًا سيصطادكن الوحوش فردًا فردًا، أيتها الضباع الهزيلة، وستختبئ صراصيركن المرتزقة في أوكار الرعب، وإنا الغالبون”، حسب وصفه .

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