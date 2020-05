البطل الرائد ركن خميس القذافي… ذكرى وتاريخ مشرف

تمر علينا اليوم ذكرى استشهاد البطل الرائد ركن خميس معمر

القذافي امر اللواء 32 معزز الذي سقط في سوح الوغى وهو يواجه مؤامرة فبراير وحلف الناتو

بأخلاق عسكرية عالية وشرف وطني سوف يخلده تاريخ الشعب الليبي ويورثه للأجيال القادمة.

وإذ نُحيي في هذا اليوم ذكرى استشهاده واستشهاد البطل محمد

عبدالله السنوسي فإننا نستذكر الاخلاق الرفيعة التي كان يتحلى بها الشهيد الذي التزم

بقواعد الاشتباك بدرجة اذهلت الاعداء من قادة الحلف الاطلسي حيث رفض الى اخر لحظة القصف

العشوائي للمدن والاحياء التي يتخندق فيها العدو وكان يعامل الاسرى معاملة مستمدة من

قيم الاسلام الحنيف والاخلاق العربية النبيلة.

وتحل علينا هذه الذكرى في وقت يحني فيه العديد من المتصديين

لقيادة البلاد رؤوسهم امام دول حلف الناتو التي دمرت البلاد وأحلت فيها الخراب بعد

ان باعوا أنفسهم وفرطوا بسيادة البلاد من اجل حفنة من الكراسي المهترئة

