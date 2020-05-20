أكد شهود عيان، اليوم الأربعاء، وجود تحركات عسكرية بالطريق
الساحلي باتجاه منطقة القره بوللي
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أكد شهود عيان، اليوم الأربعاء، وجود تحركات عسكرية بالطريق
الساحلي باتجاه منطقة القره بوللي
The post تحركات عسكرية بالطريق الساحلي باتجاه منطقة القره بوللي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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