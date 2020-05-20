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تحركات عسكرية بالطريق الساحلي باتجاه منطقة القره بوللي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد شهود عيان، اليوم الأربعاء، وجود تحركات عسكرية بالطريق
الساحلي باتجاه منطقة القره بوللي

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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