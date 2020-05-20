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الجيش يحرك قواته بعيداً عن طرابلس داعياً قوات الوفاق بمبادرة مماثلة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، عن تحريك القوات في جميع محاور العمليات في طرابلس لمسافة من 2 إلى 3 كيلومتر ، فيما يعد وقف لأطلاق النار من جانب واحد لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان و للسماح للمواطنين في المدينة بالتحرك بحرية خلال أيام عيد الفطر.

وقال المسماري في بيان عبر صفحته الرسمية إن الجيش الوطني سيبدأ عملية تحريك القوات من مواقعها في المدينة بحلول منتصف نهار  اليوم الأربعاء..مطالباً قوات حكومة الوفاق بأن يفعلوا الشيء نفسه، لإنشاء منطقة خالية من الاشتباك المباشر لتجنب تجدد المعارك خلال هذه الفترة.

وقال المسماري، إن : “الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة قاموا بتكثيف قصف الأحياء السكنية والمنشآت الطبية والسيارات التي تنقل المستلزمات الإنسانية خلال هذه الفترة”، مضيفاً : “نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية”.. وذكَّر المسماري بإعلان القيادة العامة للجيش الوطني – بداية شهر رمضان- عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد، ورفض حكومة الوفاق لتلك المبادرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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