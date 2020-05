انباء عن أتفاق روسي تركي إيطالي على تقاسم الكعكة الليبية

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن انسحاب الجيش

من قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية كان بناءً على اتفاق روسي تركي.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق المبرم بين الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب اردوغان ينص على أن تستلم تركيا قاعدة عقبة بن نافع

(الوطية) الجوية لتصبح قاعدة مشتركة مع القوات الأمريكية في أفريقيا ” الافريكوم

” مقابل ذلك يتم منح قاعدة القرضابية الجوية بسرت وميناء المدينة إلى روسيا لكى

تتخذ منها تمركز لقواتها على جنوب المتوسط.

وأكدت المصادر أن أردوغان فرض على قيادة الجيش عن طريق

وسيط روسي وقف الحرب والتراجع عن أماكن تمركزهم الحالية جنوب العاصمة طرابلس، وخروج

الناطق باسم الجيش أحمد المسماري والإعلان عن تحديد مسافة الانسحاب مابين ” 2

_ 3 ” كيلو متر.

وكشفت المصادر أن الحكومة الإيطالية اشترطت على رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج أن تمنح بلادها نفس الامتيازات

التركية، مشيرة إلى أنه في المقابل تقوم إيطاليا بمنع تدفق السلاح من الحدود البرية

والبحرية الشرقية لليبيا عبر عملية “إيريني” الاوروبية لمراقبة كافة الحدود

الليبية

وأشارت المصادر إلى أن السراج ابدى موافقة الفورية دون على

الاشتراطات الإيطالية.

