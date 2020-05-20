المؤسسة الوطنية للنفط تزود المرافق الصحية بمعدات الوقاية من كورونا

وفرت المؤسسة الوطنية للنفط معدات طبية للوقاية من جائحة كورونا لبعض المراكز والمستشفيات الطبية والجامعات بالمناطق الشرقية والوسطى .

وأكدت المؤسسة في بيان أنها تواصل جهودها للمساهمة في توفير المعدات والأجهزة الطبية للوقــاية من جــائحة كـورونا لكل مناطق عمليات المؤسسة بمختلف مدن وقرى ليبيا دون استثناء.

هذا وقامت إدارة التنمية المستدامة بتوفير كميات من المستلزمات الطبية لصالح مركز طبرق الطبي والعديد من المراكز الطبية والمستشفيات بمدينة بنغازي، كما تم تسليم كميات أخرى للمجالس البلدية، بالإضافة إلى توفير بعض المستلزمات الطبية لجهاز حرس المنشآت النفطية، وجامعة بنغازي.

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