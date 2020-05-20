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“أردوغان”: سياستنا في ليبيا وسوريا واضحة ولا يمكن انتقادها

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئس التركي رجب طيب أردوغان أن سياستهم في ليبيا وسوريا واضحة ولا يمكن لأحد أن ينتقدها وجاء قوله هذا في خطاب عقب انتهاء اجتماع الحكومة.

وأوضح “أردوغان” أنه لا يمكن لأحد انتقاد ما نقوم به من دعم للشعوب -التي وصفها بالمظلومة- و مساعدتهم للوقوف في مواجهة من يقوم بظلمها و محاسبة من يقوم بارتكاب الجرائم بحقها -حسب قوله- مضيفاً أنهم وإذ يحتفلون بليلة القدر يسألون الله أن يجلب الأمن والسلام إلى بلاده وإلى من وصفهم بــ “المظلومين في سوريا وليبيا”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • فعلا سياستكم فى سوريا وليبيا واضحة وهى نشر الخراب والدمار ياحمار فسوريا واحة السلام بالنسبة للدجال يعيش مئات الالاف فى الخيام على الحدود غير المشردين الذى يتاجر بهم على الحدود الاوربية مع اليونان ليقبض الثمن من معاناتهم نهايتك سوداء يامعتوه على الاقل ضمنت مقعد فى الدرك الاسفل من النار وكل من تسبب فى هلاكهم سيمسكوا فى رقبتك يوم القيامة ولن ينفعك احد فستجد ابن موزه معك وكل من يدعمك

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