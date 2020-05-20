“أردوغان”: سياستنا في ليبيا وسوريا واضحة ولا يمكن انتقادها

قال الرئس التركي رجب طيب أردوغان أن سياستهم في ليبيا وسوريا واضحة ولا يمكن لأحد أن ينتقدها وجاء قوله هذا في خطاب عقب انتهاء اجتماع الحكومة.

وأوضح “أردوغان” أنه لا يمكن لأحد انتقاد ما نقوم به من دعم للشعوب -التي وصفها بالمظلومة- و مساعدتهم للوقوف في مواجهة من يقوم بظلمها و محاسبة من يقوم بارتكاب الجرائم بحقها -حسب قوله- مضيفاً أنهم وإذ يحتفلون بليلة القدر يسألون الله أن يجلب الأمن والسلام إلى بلاده وإلى من وصفهم بــ “المظلومين في سوريا وليبيا”.

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