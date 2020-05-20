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مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن جميع الأطراف في ليبيا تتبنى التصعيد العسكري باستثناء عقيلة صالح، فهو الوحيد من دعا إلى حلول سياسية.

واعتبر المندوب الروسي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا أن تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا ينتهك قرارات مجلس الأمن المعنية بالحالة الليبية، متأسفا لما لاحظه من حال الشك وعدم الثقة العميقة بين أطراف الأزمة الليبية، مؤكدا تأييد بلاده لدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال العدائية في ليبيا، ومبديا تحفظه على المزاعم بوجود تورط روسي في الصراع الليبي، وقال إنه سيعلق على الموضوع بعد انتهاء كلمات المندوبين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • بالنسبة لروسيا لان – سوْال يطرح نفسه –
    اين تذهب الأموال الليبية – هذا سوْال مهم – ويحتاج للمراقبة – ابن خال بشار الأسد اصبح مليونير في الخارج – والاغاتاث الدولية تقوم بإرسال المساعدات لمناطق دمرت بالكامل في سوريا …؟!!! ….
    المسريين يقومون ببناء مشاريع ويطلبون قروض دولية – ويبيعون ما هو قانوني او غير قانوني لدعم مشاريعهم وربما حتى سطوا على الاموال الليبية ..؟!!!
    البريطانيين – ما زالوا في احلامهم بان ليبيا متهمة بقضية لوكروبي – حتى بعد تورط وزيرهم ديفيد كامرون وحكومته بقتل حوالي خمسة الآلاف ومءتان وأربعون 5240 مواطن ليبي من المدنيين في سنة 2011 – !!!! في أكبر القضايا الدولية على الإطلاق .!!! وهذا خلق ارباك عام في الراءي الدولي .
    الليبي الحقيقي الان – لم يتحصل على حقوقه في خضم مل هولاء الذين سلبوا حتى ترواث بلدانهم – ويحاولون إقامة مشاريع في دول مستقلة لها اعرلفها وشءونهم –
    كما يحدث في التدخل في الاراضي الاردنية – وبعض الاراضي السعودية وابادة قبائلهم لإقامة منتجعات للترفيه والفجور …!!! بمساعدة قطرية مصرية ..!!!
    – حتى الرسول الكريم قال (( ما أرسلت إليكم حتى أتمم مكارم الأخلاق .)) . صدق الرسول الكريم . فأين انتم من هذا ..؟!!
    اعلم أنكم تقراءون وتجسسون – لكن ارجعوا لانفسكم – وحاسبوا اعمالكم –
    يجب ان تكونوا صادقين وأمناء على أماناتكم – ومحافظين على أعرافكم – وان تعلموا ان الله على كل شيء رقيب .

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