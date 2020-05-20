مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن جميع الأطراف في ليبيا تتبنى التصعيد العسكري باستثناء عقيلة صالح، فهو الوحيد من دعا إلى حلول سياسية.

واعتبر المندوب الروسي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا أن تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا ينتهك قرارات مجلس الأمن المعنية بالحالة الليبية، متأسفا لما لاحظه من حال الشك وعدم الثقة العميقة بين أطراف الأزمة الليبية، مؤكدا تأييد بلاده لدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال العدائية في ليبيا، ومبديا تحفظه على المزاعم بوجود تورط روسي في الصراع الليبي، وقال إنه سيعلق على الموضوع بعد انتهاء كلمات المندوبين.

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