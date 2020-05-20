كيلي كرافت تدعو أطراف النزاع الليبية وقف القتال

دعت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت، في اجتماع مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا جميع الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات.

وأشارت “كرافت” في تغريدة عبر حسابها في تويتر إلى أنها وفي اجتماع مع بعثة الامم المتحدة دعت جميع الجهات المشاركة في النزاع في ليبيا تعليق العمليات العسكرية على الفور ، ووقف النقل المستمر للمعدات والأفراد العسكريين الأجانب إلى ليبيا ، كما طلبت من جميع الأطراف ضرورة السماح للسلطات الصحية المحلية بالاستجابة لأزمة COVID-19.

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