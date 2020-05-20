وصول إعانات لــ”درج” من الخمس

استقبلت الجمعية الليبية العالمية الاجتماعية الشاملة فرع مدينة “درج” رفقة أعيان و وجهاء المدينة، قافلة تبرعات من أهالي مدينة الخمس، تحتوي على أكثر من 400 سلة غذائية، إضافة إلى قيم مالية لـــــــ 140 أسرة محتاجة في المدينة، تقدر بحوالي (35000) دينار ليبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار ربط أواصر الأخوة و التأكيد على العلاقات و القاسم المشترك بين المدن الليبية و بمناسبة العشر الآواخر و وسيتم توزيع هذه السلال و المبالغ النقدية على الأسر المعوزة و المحتاجة و النازحة حسب بنود صرف الزكاة في ظل عدم توفر السيولة النقدية بالمنطقة لأكثر من 4 أشهر.

و قدمت إدارة الجمعية و أعيان مدينة درج جزيل الشكر و التقدير إلى أهالي مدينة الخمس على دورهم الفعال في مد يد العون لأخوتهم ببلدية درج و بقية البلديات من عمل الخير في شهر الخير

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