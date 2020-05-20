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“المنصوري”: نعيد تمركز قواتنا لاستئناف القتال

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى اللواء فوزي المنصوري، آمر محور عين زارة، وادي الربيع ، صدور أي أوامر من الجيش الوطني بالانسحاب من العاصمة ، مشيراً إلى أن ما يحدث هو إعادة تمركز إستعدادًا لاستئناف القتال.

وقال المنصوري لـصحيفة “العين الإخبارية”: إن الجيش مستمر في قتال المرتزقة، والإرهابيين المدعومين من تركيا حتى هزيمتهم بأمر من القيادة العامة للقوات المسلحة.”

وأضاف اللواء فوزي، أن ما يحدث “هو إعادة تمركز بعض الوحدات في بعض المحاور إستعدادًا لاستئناف العمليات القتالية من جديد، وأن جميع منتسبي القوات المسلحة يتمتعون بروح معنوية عالية و مستعدين لإستكمال مسيرة الانتصار للشعب الليبي”-حسب وصفه.

ويأتي تصريح “المنصوري” عقب إعلان الجيش الوطني، مبادرته بالرجوع مسافات في كل المحاور  للتخفيف عن المواطنين في العشرة الأواخر من رمضان وللتسهيل عن الناس في أيام عيد الفطر ، ووقف إطلاق النار أحادي الجانب بمناسبة العيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • فقد الناس الثقة فيكم حيث نرى فى اوج الانتصار التوقف من اجل هدنة ثم التراجع شئ غير مفهوم

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