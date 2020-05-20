الجيش الوطني يصد هجوماً للوفاق في عين زارة

قال “عقيلة الصابر” المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الوطني، إن “القوات تمكنت من صد هجوم جديد لمرتزقة تركيا استهدف مراصد القوات المسلحة الليبية”.

وأفاد الصابر في تصريح لهُ لصحيفة العين، “إن المرتزقة الموالين لتركيا فشلوا في التقدم باتجاه مراصد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة”، مضيفاً أن القوات ألحقت بقوات الوفاق هزيمة منكرة في المحور حيث قُتل القائد الميداني لمجموعة جادو المدعو “أحمد الحداد” و ثلاث من مرافقيه.

وأوضح المسؤول الإعلامي: ( أن الجيش الوطني يحافظ على كامل تمركزاته في محور عين زارة بالعاصمة طرابلس وتمكن الجيش من صد هجوم للمليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي جنوب غرب طرابلس).

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