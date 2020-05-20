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قنون: تدمير 3 منظومات دفاع جوي روسية في ترهونة والوشكة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو تدمير ثلاثة منظومات دفاع جوي روسية «بانتسير» لقوات القيادة العامة اليوم الأربعاء.

وأشار إلى تدمير منظومتين في مدينة ترهونة عبر «عملية دقيقة بين سلاح الجو والمدفعية الثقيلة» إضافة إلى منظومة أخرى في منطقة الوشكة، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت قنونو إلى مواصلة سلاح الجو «عمليات الرصد و الاستطلاع في سماء ترهونة وفقا للخطط العسكرية لغرفة العمليات».

ومنذ الأحد الماضي، أعلنت عملية «بركان الغضب» تدمير 3 منظومات دفاع جوي مماثلة، كانت آخرها المدمرة جنوب مطار السبعين على طريق الرواغة جنوب مدينة سرت، كما أشارت إلى السيطرة على أخرى في قاعدة الوطية الجوية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • ، يا شرفاء ليبيا مهما خسر الجيش من أرواح فهم شهداء ومهما ومهما فإن الحرب في سبيل الوطن هو القرار السليم، ان الجيش في المسار الصحيح وعلى قواتنا المسلحة فقط ذكر الله في كل حين ونريد منهم فقط المحافظة على الصلاة، و تطبيق صلاة الخوف لما لها من فظل ونصر حتى يعذب الله أعداء الوطن عملاء أردوغان أشد العذاب ويكبدهم الخساىر وتفشل قوتهم، اللهم ببركة هذا الشهر أسألك استقرار ليبيا وشعبها يا الله، اللهم ابعد عنا شر الملشيات من مقاتلة وداعش واخوان وغير ذلك من الملشيات التي لا تخاف الله، اللهم انزل بهم الرعب والحق بهم الهزيمة

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  • المهزلة وشراء الليبيين بالمال مثل ما يحدث بسبها،، يا شرفاء ليبيا، الكلام للشرفاء وليس للمنافقين عبيد الدولار ، نقول لكم مهما خسر الجيش من أرواح فهم شهداء، شهداء شهداء بإذن الله ومهما ومهما ومهما فإن الحرب في سبيل الوطن هو القرار السليم، ان الجيش في المسار الصحيح وعلى قواتنا المسلحة فقط ذكر الله في كل حين ونريد منهم فقط المحافظة على الصلاة، و تطبيق صلاة الخوف لما لها من فظل ونصر حتى يعذب الله أعداء الوطن عملاء أردوغان أشد العذاب ويكبدهم الخساىر وتفشل قوتهم، اللهم ببركة هذا الشهر أسألك استقرار ليبيا وشعبها يا الله، اللهم ابعد عنا شر الملشيات من مقاتلة وداعش واخوان وغير ذلك من الملشيات التي لا تخاف الله، اللهم انزل بهم الرعب والحق بهم الهزيمة

    رد