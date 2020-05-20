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خبير أمني: داعش سيتجهه لشمال وغرب أفريقيا وسيركز على ليبيا لتهديد أمن مصر

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال  الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي إن هناك متغيرا كبيرا في إدارة المعركة بالنسبة لتنظيم داعش بعد انحساره في الميدانين العراقي والسوري.

الشريفي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أوضح أن داعش يتجه حاليا لشمال وغرب أفريقيا حيث يركز بشكل كبير على ليبيا لتهديد الأمن القومي لمصر خاصة أن مصر لديها قدرة كبيرة في معادلة المواجهة والاشتباك.

وبيّن أن جماعة بوكو حرام في غرب أفريقيا تشكل حاضنة للتنظيم في الوقت الراهن وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الانتشار والعمليات في الصحراء الكبرى نظرا لطبيعة جغرافية الأرض والجغرافية العسكرية أيضا ووجود حقول النفط والغاز الذي يرتبط بمناطق وجود التنظيم.

الخبير العراقي شدد على أن داعش يستثمر الصحراء الكبرى والسلسلة الجبلية وبالتحديد سلسلة جبال الأطلس التي تتصل بعدة دول محورية في المنطقة.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الانسان قد كشف عن نقل النظام التركي لعدد من مقاتلي داعش الذين كانو يتمركزون بمدينة تدمر السورية إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة الليبية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المهزلة وشراء الليبيين بالمال مثل ما يحدث بسبها،، يا شرفاء ليبيا، الكلام للشرفاء وليس للمنافقين عبيد الدولار ، نقول لكم مهما خسر الجيش من أرواح فهم شهداء، شهداء شهداء بإذن الله ومهما ومهما ومهما فإن الحرب في سبيل الوطن هو القرار السليم، ان الجيش في المسار الصحيح وعلى قواتنا المسلحة فقط ذكر الله في كل حين ونريد منهم فقط المحافظة على الصلاة، و تطبيق صلاة الخوف لما لها من فظل ونصر حتى يعذب الله أعداء الوطن عملاء أردوغان أشد العذاب ويكبدهم الخساىر وتفشل قوتهم، اللهم ببركة هذا الشهر أسألك استقرار ليبيا وشعبها يا الله، اللهم ابعد عنا شر الملشيات من مقاتلة وداعش واخوان وغير ذلك من الملشيات التي لا تخاف الله، اللهم انزل بهم الرعب والحق بهم الهزيمة

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