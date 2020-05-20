صحيفة إيطالية: قاعدة الوطية في ليبيا أصبحت تمثل أول مرفق عسكري جنوب المتوسط لتركيا

ليبيا – أفادت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية بأن حكومة الوفاق تقترب من اتفاق عسكري مع شريك استراتيجي جديد.

الصحيفة قالت نقلاً عن مصادرها إن هذا الاتفاق يشبه إلى حد كبير الاتفاق الذي وقعه المجلس الرئاسي مع تركيا والذي قد يستغرق التوقيع عليه أيامًا، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضافت أن حكومة الوفاق سيطرت على قاعدة الوطية ما يعني لها استعادة السيطرة على كل الحزام الغربي الساحلي وشبه الساحلي تقريبًا بينما يمثل لأنقرة أول مرفق دعم عسكري مثبت على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط.

​وفيما يخص ترهونة، قالت الصحيفة إنه من المحتمل ألا يحاول مسلحو الوفاق الهجوم الآن لأنه سيكون هناك حمام دم فيما يأتي جزء كبير من سكان طرابلس من ترهونة لذا لا يريدون المخاطرة برؤية مذبحة في مكانها الأصلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم تتعلق الاتفاقية الجديدة بدولة أوروبية فمن المقرر أن تزيح الاتحاد من الأوساط الليبية ما يمثل لإيطاليا خطوة أخرى إلى الوراء بشأن العلاقات مع ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية