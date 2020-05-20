السني: نرفض عملية إيريني العسكرية الأوروبية في المتوسط لأنها غير قانونية

ليبيا – قال مندوب المجلس الرئاسي في الأمم المتحدة طاهر السني إن بعثة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا والمعروفة باسم “إيريني” انطلقت دون تنسيق مع حكومة الوفاق في طرابلس وبالتالي فهي “غير قانونية” حسب زعمه.

السني وفي مؤتمر صحفي بمجلس الأمن الدولي وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء قال:” أي عملية دولية بدون تنسيق مع الحكومة الليبية تعد غير قانونية ولا تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الشأن”.

وأكد السني رفضه للعملية في صورتها الحالية، مضيفاً:” تم إبلاغنا بالأشياء التي تم القيام بها بدلاً من التشاور والمشاركة بشكل كافي كما كان الحال في العملية صوفيا “.

وتابع السني أن العملية ليست كافية لتنفيذ القرارات الخاصة بحظر الأسلحة لأنها لا تشمل الحدود البرية والمجال الجوي في شرق ليبيا.

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