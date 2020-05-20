قوة عمليات أجدابيا: نحافظ على جميع مواقعنا بعد صد هجوم جديد لمرتزقة تركيا بمحور عين زارة

ليبيا – قال المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش عقيلة الصابر إن القوات تمكنت من صد هجوم جديد لمرتزقة تركيا استهدف مراصد القوات المسلحة.

الصابر وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية ” أمس الثلاثاء قال إن المرتزقة الموالين لتركيا فشلوا في التقدم باتجاه مراصد القوات المسلحة في محور عين زارة.

وأضاف أن القوات ألحقت بالمليشيات هزيمة كبيرة في المحور حيث قتل القائد الميداني لمليشيات جادو وثلاث من مرافقيه.

المسؤول الإعلامي شدد على أن الجيش يحافظ على كامل تمركزاته في محور عين زارة بالعاصمة طرابلس.

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