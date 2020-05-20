لجنة برلمانية مصرية: أحفاد عمر المختار قادرون على جعل الأراضي الليبية مقبرة لمرتزقة النظام التركي

ليبيا – أكد وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أحمد أباظة أن ما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام عن وصول دفعة جديدة تضمن 120 مسلحا سوريا مواليا لأنقرة إلى الأراضي التركية تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا بعد تلقيهم تدريبات إنما هو دليل قاطع على استمرار سياسيات النظام التركي الإرهابي رجب طيب أردوغان داخل الأراضى الليبية من عمليات إرهابية وإجرامية.

أباظة طالب في بيان له أصدره أمس الثلاثاء المجتمع الدولى بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل وقف النظام التركي الإرهابي من عملياته الإرهابية والإجرامية داخل الأراضي الليبية.

كما طالب من المجتمع الدولي الإسراع في محاكمة الدكتاتور رجب طيب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمه الإرهابية التي ارتكبها داخل عدد كبير من الدول العربية بصفة عامة وداخل سوريا وليبيا بصفة خاصة.

وناشد الشعب الليبي وجميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني لمواجهة أطماع اردوغان في السيطرة على النفط ومقدرات الشعب الليبي.

أباظة أعرب عن ثقته التامة في قدرة أبناء وأحفاد البطل الكبير المجاهد عمر المختار في جعل الأراضي الليبية مقبرة لكل إرهابيي وغزاة ومرتزقة النظام التركي الشيطاني والإرهابي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية