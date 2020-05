اللواء أبو القاسم امسيك: اسمي مدون بمداد من نور في صفحات الجهاد والنضال

قال اللواء أبو القاسم امسيك، إن ما تناقلته بعض وسائل

الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بأن مدينة الزنتان أبلغت رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، بشروط تسليم قاعدة عقبة بن نافع (الوطية)

بدون قتال والتي منها تعيين اللواء أبو القاسم امسيك سفيرا لليبيا بتونس، وتعيين عماد

الطرابلسي رئيسا لجهاز المخابرات العامة، وتسمية وزير الصحة من مدينة الزنتان،

عارٍ تمامًا عن الصحة.

واستنكر امسيك في بيان له نشره عبر حسابه على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” الزج باسمه في هكذا أخبار زائفة ومقامرات سياسية مفضوحة،

مؤكدًا أن اسمه مدون في صفحات الجهاد والنضال ضد أعداء ليبيا وغزاة الوطن من أعتى قوات

الشر، ومدون بمداد من نور في قوائم شرفاء القوات المسلحة العربية الليبية الذين غطسوا

أنف راعي البقر ريجن في مياه خليج سرت الطاهرة، ومدون في قوائم فرسان ليبيا الذين مرغوا

كبرياء فرنساء في وحل فايا لارجو في الجنوب، وفي قوائم الصامدون في زنازن العدو، مشددًا

على أنه يجب أن لا يوضع اسمه في قوائم السمسرة بالمناصب والمنح.

وطالب امسيك كل الصفحات التي دونت اسمه في هذه الأخبار بالاعتذار

على صفحاتهم عن هذا التشويه في مواقفه الوطنية أمام شرفاء الوطن.

يُشار إلى أن اللواء أبو القاسم امسيك هو من تصدى بشجاعة لطائرت الأسطول

السادس الأمريكي طراز f14، في 19 من أغسطس عام 1981، والتى تجاوزت خط المياه الإقليمية الليبية عند خليج سرت،

حيث قاد اللواء أبو القاسم امسيك سرب الطائرات الليبية للتصدي لسرب الطائرات

الامريكي المكون من ثماني مقاتلات بقيادة الطيار الأمريكي، هنري كليمن، وعلى مسافة

75 كيلومتر شمال مدينة سرت بدأ الطيار أبو القاسم امسيك الاشتباك مع الطائرت الأمريكية

المعتدية f14 والتى تصنف في ذلك الوقت بأكبر

وأقوي المقاتلات الجوية في العالم وتمتلك قدرة إصابة هدف على بعد 120 ميل، وتمكن اللواء أبو القاسم امسيك

من إسقاط طائرة أمريكية بعدما قام بدوران جوي قتالي اتسم بالمهارة العالية وأطلق الصاروخ

الذي سجل تدمير المقاتلة الأمريكية الأعظم في ذلك الوقت وتحطمت على الشواطئ الليبية.

وساهم ذلك في حسم المواجهة وتراجع الطائرات الأمريكية وإخفاق عملية اختراق المجال الجوي الليبي، ورجوع

الطائرات الأمريكية إلى حاملة الطائرات بالأسطول السادس ثم تراجع الأسطول السادس إلى

قرابة الشواطئ الإيطالية.

