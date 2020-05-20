متخصص في الشؤون التركية: تركيا أكثر الدول إستيلاء على ثروات ليبيا

ليبيا – قال متخصص في الشؤون التركية محمد مصطفى إن المجتمع الدولي يقصد به القوة الكبرى الفاعلة في منظومة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أنها بطبيعة الحال لديها مصالح متعارضة بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام وليبيا بشكل خاص.

مصطفى وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز” أوضح أن هناك مؤشرات على وجود احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في ليبيا، مبيناً أن هناك قوى لا تريد أن يحدث استقرار ووحدة وسيادة الدولة والشعب الليبي على أراضيه.

وأكد أن ليبيا تم استباحتها دوليا ويتم اقتسام ثرواتها، مضيفا إلى أن أكثر الدول استيلاءً على ثرواتها هي تركيا.

وتابع أن هناك مبدأ في السياسة وعلوم المخابرات وهو أن إخفاء الحقيقة يتطلب أكبر قدر من الأدلة ، لافتاً إلى أن كل ما كان يتم مشاهدته من تدخل المجتمع الدولي في ليبيا كان إخفاءً للحقيقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية