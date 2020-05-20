التونسية وفاء الشاذلي: «الغنوشي» داعم لحكم العصابات بطرابلس سنطرده من حكم بلادنا

قالت المحامية التونسية البارزة وفاء الحزامي الشاذلي، إن “راشد الغنوشي المتحالف والداعم لحكم العصابات والإرهاب بطرابلس يهنئ فايز السراج بقاعدة الوطية”.

وأضافت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:”ونحن من تونس نقول لك جايك الموت يا تارك الصلاة وسنطردك أنت وعصابتك من حكم تونس!!”.

وأوضحت أن “الشعب قرر الاعتصام ومحاصرة مجلس نوابك بداية من شهر جوان (يونيو) حتى يستعيد وطنه من تنظيم الإخوان السرطاني!!!”، مستطردة: “هوكا من توة نحب نهنيك ويضحك جيدا من يضحك أخيرا يا راشد!!”.

وكانت «الشاذلي» قط طالبت في منشور سابق لها، السلطات في بلادها إلى إفشال مخطط زعيم حركة النهضة التونسية، القيادي الإخواني راشد الغنوشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكشفت في تدوينة لها على “فيسبوك” عن تخوفها من قرار فتح خط ملاحي بحري بين تونس وليبيا”، ملمحة إلى أنه “سيستخدم في تهريب الأسلحة إلى ليبيا بغطاء تجاري، بعد وقوف أوروبا في وجه أردوغان ومراقبة السواحل الليبية”.

وقالت «الشاذلي» إن “الإخوان يخوضون معركتهم الأخيرة بطرابلس، وهي معركة الكينونة، معركة الحياة أو الموت، ولذلك سيفعلون المستحيل لإنقاذ ميليشياتهم وحكمهم هناك، فكيف لا وطرابلس هي بيت مالهم لتركيع الشعب التونسي والليبي”.