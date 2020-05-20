القشاط: المجتمع الدولي حطم ليبيا وسمح بالتدخل الكبير لتركيا على مسمع ومرأى الجميع

ليبيا – أكد سفير ليبيا الأسبق في السعودية محمد القشاط أن انسحاب الجيش من قاعدة الوطية الجوية جزء من التكتيك العسكري، مؤكداً أن الحرب لم تنته وأنها مستمرة وقد تم اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على القوة العسكرية في طرابلس قدر الإمكان.

القشاط وفي تصريح لموقع “ميديا 24” أمس الثلاثاء أوضح أن التدخل التركي وصل إلى مستوى لا يمكن تخيله وأن البوارج التركية استطاعت ضرب قاعدة الوطية من البحر ما أدى إلى ضرورة انسحاب الجيش والتمركز في قلب طرابلس لحسم المعركة.

كما أشار الدبلوماسي إلى أن المعركة لم تنته وأنها مازالت مستمرة، مؤكداً أن الجيش يناور من أجل حسم الموقف والسيطرة على طرابلس بالكامل وتحريرها من الإرهابيين والمليشيات والمرتزقة.

القشاط شدد على أن المجتمع الدولي حطم ليبيا وسمح بالتدخل بالكبير لتركيا على مسمع ومرأى الجميع ولا أحد يبدي أي اهتمام،مؤكداً أن الجيش سيحرر بلاده من جميع الميليشيات التركية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية