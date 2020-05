قال المتحدث باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، إن طيران

الوفاق تمكن من استهداف منظومة دفاع جوي تابعة للجيش في الوشكة وتمكن من تدميرها.

