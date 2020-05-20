ضبط سيارات في الكفرة قبل تهريبها إلى السودان

أعلنت منطقة الكفرة العسكرية مصادرة الكتيبة 604 مُشاة عددا من السيارات قبل تهريبها إلى السودان.

وأشارت إلى إيداع السائقين في السجن، وتسيير دوريات وعمليات تمشيط واسعة على الحدود الجنوبية للبلاد، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الأربعاء.

وأضافت منطقة الكفرة العسكرية أن عملية التمشيط، جاءت تنفيذا لتعليمات إقفال الحدود الجنوبية مع دول الجوار السودان، تشاد، مصر، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط سبعة سودانيين؛ لتهريبهم السيارات إلى بلادهم، إذ تمكن قسم البحث الجنائي من القبض على شخصين يستقلان سيارة «هونداي أتوز» لا يحملان أي مستندات شخصية، اعترفا بأنهما يقومان بتهريب السيارات إلى دولة السودان،

وقال المتهمان إنهما يعملان مع خمسة أشخاص آخرين، إذ يهربون السيارات ويبيعونها في السودان، كما أفادا بأنهما دخلا إلى البلاد عبر الهجرة غير الشرعية.

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