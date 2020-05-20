داخلية الوفاق تبحث خطة تأمين العاصمة خلال عيد الفطر

عقد بمقر فرع الادارة العامة للدعم المركزي طرابلس، أمس الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020م، اجتماع امني موسع ضم رئيس فرع الادارة ورؤساء الوحدات وبحضور عدد من الضباط بالفرع.

وناقش الاجتماع الخطة الامنية الموضوعة لتأمين العاصمة طرابلس خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني داخل الفرع وايجاد الحلول لها.

وشدد رئيس الفرع، على ضرورة الضبط والربط والتقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة بين كافة منتسبي الفرع، وتأدية المهام المكلفين بها على أكمل وجه، ومعاملة المواطنين معاملة حسنة خلال تواجدهم بالدوريات والتمركزات الأمنية لإعطاء الصورة المثلي لرجال الأمن ولوزارة الداخلية.