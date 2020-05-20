بالأسماء.. الحصيلة الأولية لقتلى المليشيات بمحور كوبري جندوبة في محيط الأصابعة

كبد سلاح الجو بالجيش العربي الليبي، مليشيات السراج والمرتزقة السوريين، خسائر فادحة في الأرواح، بعد استهدافهم بمحيط مدينة الأصابعة، بعد محاولتهم الهجوم عليها.

وجاءت الإحصائية المبدئية لقتلى المليشيات الموالية لتركيا، بالإضافة لعدد آخر من المرتزقة السوريين، في الاستهداف الجوي لهم بمحيط الأصابعة، كالتالي: “1-محمود الغصري، آمر «لواء غريان»، 2-عمر السلاقي، «الزاوية»، 3-محمد الشامس، «غريان» (مطلوب للقيادة العامة بتهمة قتل الجرحى الأسرى في غريان سنة 2019)، 4-رياض أبوزيد، 5-عمر ابوزريبة، 6-عبدالحميد ميلاد المزوغي، 7-أيمن غيث الشيباني، 8-محمد علي عبدالنبي”.

بالإضافة إلى “9-فؤاد نجيب بن ناجي، 10-نور الدين عبدالمجيد نافع، 11-اسامة محمد رجب، 12-احمد امحمد العماري، 13-جعفر محمد رجب، 14-حسام محمد الطوير، 15-احمد الحمروني، 16-حمد عبدالمجيد الشنباني، 17-محمد السلس”.

وكان سلاح الجو الليبي، قد استهدف تجمع لآليات مسلحي الوفاق بمحور كوبري جندوبة، كما خاضت القوات اشتباكات عنيفة في محور الهيرة بالقرب من غريان ضد المليشيات ونجح الجيش في تدمير عربتين مسلحتين، وإصابة آمر مليشيا غريان المدعو محمود الغصري في القصف الجوي.

ومن جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي لقوة الاحتياط بالجيش أبو بكر دويهش، في تصريح لموقع «العين الإخبارية» إن “القوات تمكنت من تعطيل آليتين عسكريتين دفع رباعي في محور كوبري جندوبة الذي اتخدته المليشيات نقطة لشن هجومها على مدينة الأصابعة”.

وأعلنت مستشفى غريان عن مقتل 4 مقاتلين من قوات حكومة الوفاق في قصف على كوبري جندوبة وهم «محمد نجمي» و«عمر بورييه» و«رياض ابوزيد قائد» و«توفيق شعبان».

كما أكدت مصادر مستقلة من غريان، لـ «الساعة24» أن “أعداد القتلى من المليشيات يتجاوز هذا الرقم بكثير وأن كثرة أعداد الجرحى قابلها نداءات كثيرة للمواطنين للتبرع بالدم”.

تمكنت قوات الجيش العربي الليبي من صد هجوم للمليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي صباح اليوم الأربعاء.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن “قوات الجيش والشباب الليبي المساند لها من بلدة الأصابعة كبدوا المليشيات الإرهابية التي حاولت الهجوم ودخول البلدة خسائر فادحة، في الأرواح والعتاد”.

وأوضح المركز، في بيان، أنه تم خلال العمليات تدمير عربة مدرعة تركية من نوع “KERBY” وعدد من الآليات العسكرية التركية، فضلاً عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية وسط هروب المليشيات التي شنت الهجوم.