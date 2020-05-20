اليوم.. عودة المياه لطرابلس والمناطق المجاورة لها

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أنه من المتوقع عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية اليوم الأربعاء 27 رمضان الموافق 2020/05/20.

وأوضح الجهاز، أن أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه واستكمال التعبئة بالمسار الجنوبي مستمرة وفق المواصفات الفنية للحفاظ على سلامة أنابيب النقل قطر (4) متر وباقي المكونات الهندسية بالمسار، حيث تم فتح صمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف أمس الثلاثاء الساعة (02:00) صباحاً بالمسارين الشرقي والأوسط لاستكمال التعبئة وبدء تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك.