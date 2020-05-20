الكتيبة 604 مشاة بالكفرة تصادر مركبات كانت مهربة إلى السودان

أعلنت منطقة الكفرة العسكرية عن قيام الكتيبة 604 مُشاة بمصادرة عدد من المركبات الآلية كانت مهربة إلى الجارة السودان.

وقالت منطقة الكفرة العسكرية، في بيان لها حصلت «الساعة 24» على نسخة منه: “إنه تمت مصادرة المركبات الآلية وإيداع السائقين في السجن”.

وأشارت المنطقة إلى أنها تعمل على تسييّر دوريات وعمليات تمشيط واسعة على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأضافت “عملية التمشيط، جاءت تنفيذًا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بشأن إقفال الحدود الجنوبية مع دول الجوار السودان، تشاد، مصر، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في تلك الدول”.