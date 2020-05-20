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الشاذلي: سنطرد الغنوشي الداعم للعصابات الإرهابية في طرابلس من الحكم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، إن راشد الغنوشي المتحالف والداعم لحكم العصابات والأرهاب بطرابلس هنأ رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بسيطرته على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”.

وأضافت الشاذلي في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الشعب التونسي سيطرد الغنوشي وعصابته من حكم تونس، مشيرة إلى أن الشعب قرر الاعتصام ومحاصرة مجلس النواب  بداية من شهر يونيو حتى يستعيد وطنه من تنظيم الإخوان السرطاني.

وكانت الشاذلي قد طالبت في منشور سابق لها، السلطات في بلادها إفشال مخطط رئيس حركة النهضة التونسية، القيادي الإخواني راشد الغنوشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-يسقط غن شي الاخوان الفاسدين ولماذا التخاذل ياقيس؟؟:

    الغنوشي احد الاخوان الارهابيين
    مع خونة مرسي الذين حاكمناهم
    لا ادري ماذا عن الرئيس بن سعيد؟؟
    هل كذب عليه غنوش الاخوان وقالوا له نحن من نجحك بالانتخابات ؟؟ فصدق كذبهم؟؟
    وادحلوه بعد ذلك تحت عباءة الكذب الاخوانية
    وجعلوه يستقبل عدو العرب وافريقيا
    الشيطان اردوغان
    الذي اعلن علنا شمال افريقيا ميراث اجداده اللصوص
    ام انه اخواني فعلا وخبي علي الشعب
    النونسي انه منهم ؟،
    ام ان الارهابي الغنوشي ومعه الشيطان
    اردوغان عدو العرب لتنفيذ مخططه المعلن لاحتلال شمال افريقيا ومنهم تونس طبعا)
    قدم لقمة مساعدة مادية من تركيا لتونس ؟؟؟
    ليستبيح بها ارض تونس ثم يكون بذلك
    احتلها فعلا وهذا ميفعله الان بارضها

    الشعب التونسي يجب ان يكون له وقغة قبل فوات الاوان
    حتي لا يصبح بعد ذلك هو لقمة الخبز السهله التي ابتلعها اردوغان
    وسهلها له الغنوشي ويساعده ايضا
    صبي قطر المعتوه عدو نفسه و العرب تميم الذي باع لاردوغان الارض والعرض وجعله يحتل قطر بكل اقوات شعبها
    لينهب خيراتها اردوغان باحتلال رسمي

    ماذا تنتظر ياريس بن سعيد ؟؟ ان كنت فعلا من الشعب فلا تتخاذل وتترك الغنوشي يهين تونس ويبارك للاتراك
    وصبيانهم السراج السراق لاموال ليبيا (لصالح اردوغان الذي دبر مكيدة الصخيرات
    ودفع الرشاوي للساقطين ليبيعوا الخيانه لصبيانه السراق واغا الاخوان المفسدين)
    ليجعلهم حذاء قذر يدنس به ارض ليبيا العروبه
    وان شاء الله لن يقف الشعب والجيش الليبي والجيش العربي البطل الشقيق
    خير اجناد الارض الا وليبيا محررة من قذارة العثماني اللص اردوغان ودواعشه اللصوص والخونة المسدين الذين جلبوهم

    فاين انت يا ريس سعيد ؟؟
    أأنت غنوشي النزعه مع الاخوان المفسدين؟؟
    ولما تترك اردوغان يستبيح ارضك في مقابل مساعدة عثماني لاتسمن من جوع
    مقابل احتلاله لارضك واستخدامها ضد الشعب الليبي وجيشه الوطني؟؟
    اخيرا ان الشعب التونسي يجب ان يتحد مع البرلمانيين الشرفاء الذين اعتصموا بالبرلمان ويقول كلمته قبل فوان الاوان
    وتصبحون تجدون انفسكم غرباء مع الاتراك
    الغنوشين المفسدين
    واعلموا ان العرب الشرفاء كلهم معكم فهذا حقكم
    والسلام عليكم ورحمة الله

    رد
  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-يسقط غنوشي الاخوان المفسدين ولماذا التخاذل ياريس ياقيس؟؟:

    الغنوشي احد الاخوان الارهابيين
    مع خونة مرسي الذين حاكمناهم
    لا ادري ماذا عن الرئيس بن سعيد؟؟
    هل كذب عليه غنوش الاخوان وقالوا له نحن من نجحك بالانتخابات ؟؟ فصدق كذبهم؟؟
    وادحلوه بعد ذلك تحت عباءة الكذب الاخوانية
    وجعلوه يستقبل عدو العرب وافريقيا
    الشيطان اردوغان
    الذي اعلن علنا شمال افريقيا ميراث اجداده اللصوص
    ام انه اخواني فعلا وخبي علي الشعب
    التونسي انه منهم ؟،
    ام ان الارهابي الغنوشي ومعه الشيطان
    اردوغان عدو العرب لتنفيذ مخططه المعلن لاحتلال شمال افريقيا ومنهم تونس طبعا)
    قدم لقمة مساعدة مادية من تركيا لتونس ؟؟؟
    ليستبيح بها ارض تونس ثم يكون بذلك
    احتلها فعلا وهذا ميفعله الان بارضها

    الشعب التونسي يجب ان يكون له وقغة قبل فوات الاوان
    حتي لا يصبح بعد ذلك هو لقمة الخبز السهله التي ابتلعها اردوغان
    وسهلها له الغنوشي ويساعده ايضا
    صبي قطر المعتوه عدو نفسه و العرب تميم الذي باع لاردوغان الارض والعرض وجعله يحتل قطر بكل اقوات شعبها
    لينهب خيراتها اردوغان باحتلال رسمي

    ماذا تنتظر ياريس بن سعيد ؟؟ ان كنت فعلا من الشعب فلا تتخاذل وتترك الغنوشي يهين تونس ويبارك للاتراك
    وصبيانهم السراج السراق لاموال ليبيا (لصالح اردوغان الذي دبر مكيدة الصخيرات
    ودفع الرشاوي للساقطين ليبيعوا الخيانه لصبيانه السراق واغا الاخوان المفسدين)
    ليجعلهم حذاء قذر يدنس به ارض ليبيا العروبه
    وان شاء الله لن يقف الشعب والجيش الليبي والجيش العربي البطل الشقيق
    خير اجناد الارض الا وليبيا محررة من قذارة العثماني اللص اردوغان ودواعشه اللصوص والخونة المفسدين الذين جلبوهم

    فاين انت يا ريس سعيد ؟؟
    أأنت غنوشي النزعه مع الاخوان المفسدين؟؟
    ولما تترك اردوغان يستبيح ارضك في مقابل مساعدة عثماني لاتسمن من جوع
    مقابل احتلاله لارضك وكذلك واستخدامها ضد الشعب الليبي وجيشه الوطني؟؟
    اخيرا ان الشعب التونسي يجب ان يتحد مع البرلمانيين الشرفاء الذين اعتصموا بالبرلمان ويقول كلمته قبل فوان الاوان
    وتصبحون تجدون انفسكم غرباء مع الاتراك
    العثمانين الغنوشين المفسدين
    واعلموا ان العرب الشرفاء كلهم معكم فهذا حقكم
    والسلام عليكم ورحمة الله

    رد