الشاذلي: سنطرد الغنوشي الداعم للعصابات الإرهابية في طرابلس من الحكم

قالت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، إن راشد الغنوشي المتحالف والداعم لحكم العصابات والأرهاب بطرابلس هنأ رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بسيطرته على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”.

وأضافت الشاذلي في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الشعب التونسي سيطرد الغنوشي وعصابته من حكم تونس، مشيرة إلى أن الشعب قرر الاعتصام ومحاصرة مجلس النواب بداية من شهر يونيو حتى يستعيد وطنه من تنظيم الإخوان السرطاني.

وكانت الشاذلي قد طالبت في منشور سابق لها، السلطات في بلادها إفشال مخطط رئيس حركة النهضة التونسية، القيادي الإخواني راشد الغنوشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا .

