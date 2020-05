الخرطوش: الضربات الجوية دمرت المليشيات التي حاولت التقدم نحو الأصابعة

قال مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش، المنذر

الخرطوش، الأربعاء، إن ضربات سلاح الجو التابع للجيش، كان لها أثر كبير في تدمير المليشيات

التي حاولت التقدم باتجاه الأصابعة.

وأضاف الخرطوش في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إنه في حال عدم استهداف البوارج التركية لمدينة الأصابعة،

فلن تدخل المليشيات المدينة مهما حاولت.

وأكد الخرطوش أن العزو التركي ومن عاونه نجح في ضرب

العرب بالعرب والمدن بالمدن، وخلط دماء الليبيين التي لم تجف.

