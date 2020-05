خاص ليبيا 24.. التكبالي : الجيش نصب فخا لقوات الوفاق بدخولهم لقاعدة عقبة بن نافع “الوطية”

قال عضو مجلس النواب على التكبالي، الأربعاء، إن قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، كانت تمثل عبئا دفاعيا على الجيش ومدخلا لكثير من الخسائر البشرية، على الرغم من أهميتها.

وأوضح التكبالي في تصريح خاص لليبيا 24، أن الجيش قرر الخروج منها، و سمح لقوات الوفاق بدخولها بعد أن نصب إليهم فخا، مشيرا إلى أن الجيش كان قد خطط لإخلاء القاعدة منذ فترة طويلة، لأن الأتراك كان يريدونها أن تصبح مرفأ لهم لإنزال السلاح وتهريب البشر بعيدا عن القلاقل التي تسببها للحكومة التونسية.

وأضاف التكبالي أنه عندما دخل “عبيد أدوغان” إلى قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” بعد قصف عنيف وجدوا التراب وبضع أكواخ قديمة، و لم يفطنوا الفخ الذي أعده لهم الجيش إلا بعد أن دكتهم الطائرات دكا شديدا.

وتابع التكبالى أن الجيش حاصر قوات الوفاق في ثلاثة محاور وقتل منهم الكثير وأجبر قوات الوفاق على الفرار ، واحتفظ بمواقع الهجوم.

