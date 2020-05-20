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خاص ليبيا 24.. التكبالي : الجيش نصب فخا لقوات الوفاق بدخولهم لقاعدة عقبة بن نافع “الوطية”

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب على التكبالي، الأربعاء، إن  قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، كانت تمثل عبئا دفاعيا على الجيش ومدخلا لكثير من الخسائر البشرية، على الرغم من أهميتها.

وأوضح التكبالي في تصريح خاص لليبيا 24، أن الجيش قرر الخروج منها، و سمح لقوات الوفاق  بدخولها بعد أن نصب إليهم فخا، مشيرا إلى أن الجيش كان قد خطط لإخلاء القاعدة منذ فترة طويلة، لأن الأتراك كان يريدونها أن تصبح مرفأ لهم  لإنزال السلاح وتهريب البشر بعيدا عن القلاقل التي تسببها للحكومة التونسية.

وأضاف التكبالي أنه عندما دخل  “عبيد أدوغان” إلى قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” بعد قصف عنيف وجدوا التراب وبضع أكواخ قديمة، و لم يفطنوا الفخ الذي أعده لهم  الجيش إلا بعد أن دكتهم الطائرات دكا شديدا.

وتابع التكبالى أن الجيش حاصر قوات الوفاق  في ثلاثة محاور وقتل منهم الكثير وأجبر قوات الوفاق على الفرار ، واحتفظ بمواقع الهجوم.

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تعليقات

  • هؤلاء ليسوا عبيد وحسب فالعبد ربما يكون رجل محتفظ بشرفه وصائن كرامته ولكن هؤلاء شواذ معدومي الشرف فسميهم شواذ اردوغان ولا تسميهم عبيد اردوغان فالعبد قد يكون أنسان سوي وحريص علي صون شرفه ولكن هؤلاء شواذ فرطي في الشرف وبالتالي فرطوا في الوطن فرعاية وصون الاوطان من شيم من لديهم شرف وكرامه وعزة نفس ولكن بيع الوطن من شيم فاقدي الشرف والرجوله

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  • حجم القوات الذى كان بالقاعدة ضخم جدا ولو كنا ضحينا بالقاعدة اثناء بداية تحرير طرابلس لتم تحريرها من زمان الف مدرعة ياللهول

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