المسماري: مستمرون في المعركة ولدينا القدرة والإمكانيات لتحرير طرابلس من المرتزقة السوريين والأتراك

ليبيا – أعلن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إعادة تمركز وحدات الجيش في محاور جنوب طرابلس ضمن المواجهات ضد مسلحي حكومة الوفاق.

المسماري وفي مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال إن القائد العام للقوات المسلحة قرر إعادة تمركز بعض المحاور في مدينة طرابلس إلى نقاط جديدة وإلى تمركزات جديدة وقد يتطلب ذلك إعادة التمركز من بعض المحاور إلى مواقع سابقة ضمن عملية تكتيكية مدروسة جيدًا.

ونفى الأنباء عن انسحاب كلي من طرابلس ، مشددًا على أن الخطوة هي مجرد إعادة توزيع القوات وإعادة تموضعها في مراكز قتالية في نقاط محددة ضمن نطاق العمليات.

وأضاف المسماري أن القائد العام للجيش أكد أن هذه الخطوة تأتي لفك الالتحام ببعض الأحياء الآهلة بالسكان في طرابلس خلال أيام العيد حتى لا يتم استهداف المدنيين من قبل الميليشيات الإرهابية والمتطرفين.

وأشار إلى أن هذا الإجراء تم بالفعل ولكن على الميليشيات والأتراك ألا يفكروا في استغلال ذلك لأن الجيش مستعد للرد بقوة على أي هجوم على الوحدات العسكرية أو المدنيين في هذه الأحياء.

المسماري أكد على أن الجيش مستمر في المعركة ولديه القدرة ولديه الإمكانيات التي يتطلبها الأمر لتحرير طرابلس من الميليشيات الإجرامية والمتطرفة والمرتزقة السوريين والأتراك.

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